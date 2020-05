Em live, Ivete Sangalo faz homenagem às vítimas da Covid-19

Em live realizada neste domingo (10), Ivete Sangalo aproveitou para homenagear as vítimas da Covid-19, entre eles os artistas Aldir Blanc com a música "Resposta ao Tempo".

"A gente já perdeu muita gente importante, muita gente bacana, do ponto de vista público e do ponto de vista íntimo. Independente das causas, todas as vidas são importantes. Não dá para banalizar a vida das pessoas contando em numeral”, disse.

O compositor faleceu aos 73 anos no último dia 4, mas estava internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) desde o dia 15 de abril. “Isso sim alimenta a nossa estrutura, a nossa força emocional para passar por essa vida. Muito obrigada, Aldir”, ressaltou Ivete.

No Dia das Mães, a cantora disse ainda estar com muita saudade da mãe e que é preciso inspiração nesse período. "Neste momento de quarentena, as mensagens devem passar pela condução da inspiração. Nós não precisamos de mensagens que não nos inspiram. A gente não precisa do negativo e do obscuro", afirmou.