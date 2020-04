Em foto compartilhada por Gabriel Medina, Yasmin Brunet aparece cortando o cabelo do surfista

Os boatos de affair entre Yasmin Brunet e Gabriel Medina aumentaram com clique da modelo cortando o cabelo do surfista durante a quarentena em decorrência da pandemia do coronavírus. O momento foi compartilhado por Medina no Instagram.

De acordo com a Isto É, os dois estão passando a temporada de isolamento social juntos na casa do surfista, em Maresias, litoral paulista.

Durante a quarentena, a modelo corta o cabelo do surfista Reprodução / Instagram

Apesar da aproximação, nem a modelo nem o surfista assumiram o relacionamento. Durante live no Instagram com o ex-BBB Felipe Prior feita na semana passada, Medina afirmou estar solteiro.

No início de fevereiro, Yasmin anunciou o término do casamento com Evandro Soldati, após 15 anos de relacionamento.