Em Fortaleza, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo apresentam "Um Encontro Inesquecível"

No dia 9 de novembro, a Praça Verde do Dragão do Mar recebe única apresentação da turnê “Um Encontro Inesquecível”, parceria entre Elba Ramalho e Geraldo Azevedo. Ingressos custam entre R$60 reais (pista, meia) e R$180 (front, inteira). O evento acontece na Praça Verde do Dragão do Mar.

Os artistas têm dezenas de parcerias registradas em quase 40 anos de amizade. Juntos, gravaram três edições do Grande Encontro, viajaram o mundo, venderam milhares de discos e ganharam muitos prêmios. Ainda hoje, depois de tantos feitos, esses dois amigos continuam produzindo e, vez ou outra, presenteiam o público com o show “Um Encontro Inesquecível” recheado de sucessos inesquecíveis.

A noite começa com os dois no palco. Acompanhados pelos músicos Marcos Arcanjo (guitarra e violão), Mestrinho (Acordeon), Ney Conceição (baixo) e Anjo Caldas (Percussão), Geraldo e Elba abrem o show cantando “O Princípio do Prazer”, clássico de Geraldo pra lembrar ao público que “fundamental é ser feliz”. Eles continuam numa sequência de sucessos que promete colocar a plateia para cantar.

Geraldo segue no palco, primeiro acompanhado da banda e depois sozinho. Acompanhando de ser virtuoso violão, o músico pernambucano apresenta números como “Parceiros das Delícias” (Geraldo Azevedo e Capinan), “Tanto Querer” (Geraldo Azevedo e Nando Cordel) e “Veja Margarida” (Vital Farias). Ainda há espaço para aquela pedida pelo público.

Elba retorna para relembrar grandes parcerias com Geraldo, entre eles “Canção da Despedida”, música dele que ganhou o país na voz da Ave de Prata. Juntos, ainda executam “Você se Lembra” (Geraldo Azevedo, Pippo Spera e Fausto Nilo) e “Chorando e Cantando” (Geraldo Azevedo e Fausto Nilo).

Geraldo sai e Elba segue cantando seus maiores sucessos. Acompanhada pelo quarteto de músicos, a paraibana relembra clássicos como “Chão de Giz” (Zé Ramalho) e “De Volta pro Aconchego” (Dominguinhos e Nando Cordel) .

Geraldo retorna para encerrar a noite ao lado de Elba e juntos cantam “Bicho de 7 Cabeças” (Geraldo Azevedo, Zé Ramalho e Alceu Valença) e colocam todos para dançar com uma homenagem a Gonzagão, culminando no frevo rasgado com “Banho de Cheiro” (Carlos Fernando).