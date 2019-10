Em Fortaleza, atores de "Os Parças 2" contam detalhes de gravação do filme em entrevista

Com estreia no dia 14 de novembro, o filme "Os Parças 2" juntou os atores Whindersson Nunes, Tom Cavalcante, Tirullipa e Bruno de Luca para divulgar o longa em Fortaleza.

Em conversa com o Diário do Nordeste, os protagonistas contaram detalhes da gravação, que aconteceu em Itu, no interior de São Paulo. "Pode esperar que a gente vai entregar um filme muito bacana para a família brasileira", comentou o humorista Tom Cavalcante.

> Veja todos os filmes em cartaz

"Os Parças 2" vai contar a história da reforma de uma colônia de férias, que pretende atrair diversos jovens.

Confira a entrevista com os protagonistas: