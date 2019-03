Em fase final de recuperação de lesão, Neymar desce até o chão no Carnaval de Salvador

Ainda se recuperando de lesão no quinto metatarso do pé direito, o jogador Neymar não deixou de curtir o primeiro dia de festa do Carnaval de Salvador, na última sexta-feira (1º).

Acompanhado de um grupo de amigos, inclusive o surfista Gabriel Medina, o jogador aproveitou a primeira noite em um camarote nos circuitos da folia e, diante do trio elétrico, mostrou o rebolado descendo até o chão. No fim da festa, o jogador foi flagrado acompanhado da cantora Rafaela Porto.

Se recuperando de lesão, Neymar é visto dançando até o chão no Carnaval de Salvador pic.twitter.com/ZwGnVhvRzu — Diário do Nordeste (@diarioonline) 2 de março de 2019

O técnico do PSG, Thomas Tuchel, declarou que conta com a volta do craque para a Europa antes da Quarta-feira de Cinzas, para apoiar o time no jogo de volta contra o Manchester United nas oitavas de final da Liga dos Campeões.