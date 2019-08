Em entrevista, Paolla Oliveira revela ter congelado óvulos

Intérprete de Vivi Guedes, blogueira na novela "A Dona do Pedaço", a atriz Paolla Oliveira falou, em entrevista ao jornal Extra, sobre a relação com a personagem, relação com a internet e sobre a vontade de ser mãe. "Ter filhos, na minha cabeça, ainda é um assunto que vem vindo", disse ao comentar à publicação que congelou os óvulos.

Na ficção, a personagem de Paolla foi adotada por Otávio (José de Abreu) e Beatriz (Natalia do Vale). No entanto, na vida real, a atriz afirmou não ter cogitado essa possibilidade ainda. "Nunca pensei, apesar de achar um gesto lindo", disse. Entretanto, Paolla também não descarta a ideia. "Não digo que é uma coisa em que eu não pensaria. Acho demais, poderia acontecer. Adotar não é uma questão de escolha, mas de amor. Muitas vezes, até mais estabelecido e firme do que quem engravida sem querer.

Mundo digital

Durante entrevista ao Extra, ela também falou sobre a relação com as redes sociais e a internet. Recentemente, Paolla teve o nome associado a um vídeo íntimo, onde foi confundida com uma atriz pornô. Na época, prestou queixa sobre as imagens.

"A gente não pode deixar passar essa coisa desenfreada da internet. Ninguém segura? Segura sim. Onde está nossa segurança dentro dessa modernidade? Qual o limite? Quando vazam uma foto sua, quando falam que você está num vídeo em que não está, as pessoas estão impondo algo. Não aceito."

Sobre esses momentos de grande exposição, ela afirma que nenhuma dessas situações a levaram a pensar em desistir do trabalho atuando. "Pesei prós e contras, e sempre o bônus foi maior que o ônus. Toda vez que parei e repensei, concluí: não, não vai ser maior do que eu”, relatou.

Minha opção é essa, seguir em frente enquanto meus bônus forem maiores

Acumulando mais de 19 milhões de seguidores no Instagram, Paolla também está presente em outra conta no Instagram. Isso porque Vivi Guedes possui um perfil real na rede, com mais de um milhão de fãs. Mesmo assim, a atriz comenta que o modo como lida com esse universo é diferente.

"Acho que Vivi sempre lidou com esse universo. Ela optou por ser digital influencer, aparecer, se mostrar... As coisas acontecem para ela em função disso. Essa não é a minha. Não preciso viver da internet".