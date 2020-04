Em declaração para Rafa Vitti, Tatá Werneck faz piada com ex-BBB

Tatá Werneck aproveitou o TBT (throwback thursday), momento em que os internautas aproveitam para relembrar momentos durante a quinta-feira, para se declarar para o marido Rafa Vitti. "Nessa quarentena faz toda diferença ter você comigo. Eu te amo", disse.

No post, a apresentadora aproveitou para fazer piada com o ex-BBB Daniel que saiu do programa com fama de distraído. "Desculpa colocar minha toalha molhada em cima da sua toalha seca todos os dias. Mas imagina se você morasse com Daniel?".

Tatá tem aproveitado o período de quarentena provocado pelo novo coronavírus para participar de causas sociais por meio de campanhas para arrecadar doações.

Nos stories, a comediante também tem mostrado a rotina ao lado da família, o marido e a filha Clara Maria, durante o isolamento social.