Em clima de romance, Grazi Massafera e Caio Castro são vistos juntos novamente

Grazi Massafera, 37, e Caio Castro, 30, foram vistos juntos novamente, aumentando as especulações de que estariam se relacionando. A imagem foi divulgada pelo Instagram de fofocas Subcelebrities e mostra os dois em um restaurante de Ubatuba, litoral norte de São Paulo. O casal de atores já havia sido flagrado aos beijos no último dia 3, durante festa de aniversário do apresentador Luciano Huck, no Rio de Janeiro.

Em uma publicação que repercutiu a imagem do encontro no Instagram, celebridades como Felipe Titto e Gabrily apoiaram o suposto relacionamento. Também em sinal de apoio, Marina Ruy Barbosa comentou: "Eu shippo! Hahahaha", uma expressão que significa que a atriz acredita que Grazi Massafera e Caio Castro formam um belo casal.