Em clima de churrasco, Michel Teló lança EP e volta com Bem Sertanejo ao Fantástico

O novo trabalho "Churrasco com Teló" tem seis faixas gravadas ao vivo. "Uma coisa que eu amo fazer é reunir a turma, fazer um churrasco e cantar umas modas. Então, resolvi fazer com o meu público, com a galera que gosta do meu trabalho", conta Michel Teló, que gravou seis músicas ao vivo no Quintal deBetti (SP), em junho deste ano.

As letras das canções, no entanto, vêm no clima que Teló vive: o de um homem apaixonado. Tanto que a aposta da vez é a música "Casal Modão". "Tem muito a ver com o momento que estou vivendo agora. Acho que todo mundo quer viver um relacionamento sem frescura, alegre, ter uma pessoa parceira do seu lado", afirma Teló.

O músico de sucessos como "Ai Se Eu te Pego" e "Fugidinha" está sempre em busca de um forte refrão. "Cantar uma música chiclete que fica na cabeça das pessoas é o que eu mais gosto de fazer", afirma ele.

A aposta de "Casal Modão" veio depois de cantá-la pela primeira vez ao público na gravação deste EP e já sentir uma boa reação da plateia. "Essa música está arranjada e pronta desde novembro do ano passado, esperando o momento certo para gravar. No churrasco, fiquei surpreso e feliz com a receptividade da galera e escolhemos como música de trabalho", explica Teló.

Essas seis primeiras músicas são apenas a primeira fase de um projeto maior. Virão mais dois EPs nos próximos meses. Enquanto isso, ele também grava a nova temporada do quadro Bem Sertanejo do Fantástico, que também terá a temática de churrasco. Os primeiros entrevistados serão Matheus & Kauan e Jorge & Mateus. O quadro tem previsão de estrear em 25 de agosto.

Junto com tudo isso, Teló ainda vai conciliar a sua agenda de shows. "É preciso encontrar um equilíbrio. O tempo passa rápido demais. É impressionante ver que a Melinda já tem dois anos, e o Teodoro já tem um", afirma o músico.

