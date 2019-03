Com programação mais enxuta, a cidade onde nasceu o poeta Patativa do Assaré, no Cariri cearense, se prepara para comemorar os 110 anos de nascimento do escritor na próxima terça-feira (5). Entre as atividades previstas, estão lançamentos de filme, livros e cordéis.

Denominada como "Assaré em Arte e Cultura", a festa ocorre na cidade há 15 edições, com uma programação que se estende de três a cinco dias. Neste ano, em razão de o período carnavalesco coincidir com a data, o evento foi reduzido para um único dia.

Na terça-feira, logo pela manhã, a abertura ocorre com a entrega dos títulos de Mestres da Cultura Assareense, seguido pelo lançamento do livro "Histórias de Assaré", de autoria do Professor Crispim, um dos homenageados. Além dele, Dorge Vaqueiro e Seu Elizeu recebem o título.

O evento segue ao longo de todo o dia com lançamento do filme "A muié que mais amei", na Escola de Saberes Ave Poesia, e de um kit com dez cordéis. Entre os autores, estão o próprio Patativa do Assaré e o neto do escritor popular, Poeta Daniel. Este lança ainda a exposição "Violas" no Memorial Patativa do Assaré.

A festa se encerra às 21 horas com um show dos cantores Flávio Leandro, Hélio Rodrigues e Cesar Júnior, além da banda Caninana do Forró, no Calçadão Público.

Eventos pontuais ainda em homenagens aos 110 anos de Patativa ocorrem até o dia 29 de março na cidade, em escolas, entidades culturais e projetos sociais.

Confira a programação completa:

Terça-feira (5):

5h - Salva de fogos na Praça da Igreja Matriz

6h30 - Encontro de Bandas de Música

8h - Abertura oficial no Auditório Memorial Patativa do Assaré; Lançamento do livro “Histórias do Assaré”, do Professor Crispim; Entrega do título de Mestres da Cultura Assareense a Professor Crispim, Dorge Vaqueiro e Seu Elizeu

13h - Tarde de lançamentos de cordéis com o kit de 10 títulos, no Auditório Memorial. Autores: Professora Renata, Paulo Soares, Ceci do Amaro, Professor Luisão, José Lopes, Miceno Pereira, Mané do Cego, Patativa do Assaré (in memoriam), Poeta Daniel, Francy Freire

16h - Lançamento do filme “A muié que eu mais amei”, na Escola de Saberes Ave Poesia (Auditório Memorial)

17h - Missa em ação de graças, na Igreja da Matriz

Outros eventos no mês de março:

1º/3 - Café Literário, em homenagem a Patativa do Assaré, na Escola Moacir Mota, às 8 horas

8/3 - “Projeto Inspiração Nordestina” na Escola Maria Isabel, às 7h30

11/3 - Projeto “Aqui Tem Coisa” na Escola Batistina Braga com participação do Projetos Sociais e Culturais de Assaré e do Instituto O Canto do Patativa, às 7h30

29/3 - Projeto Expoarte, Escola Antonio Ângelo na Serra de Santana, às 7h30