Elza Soares é mais uma atração confirmada do Festival Elos 2019

A cantora Elza Soares se junta a Vanessa da Mata e Francisco, El Hombre no line-up no Festival Elos, que acontece entre os dias 22 a 24 de novembro no Aterro da Praia de Iracema.

De volta ao Nordeste, a cantora apresenta a recém-lançada turnê do álbum "Planeta Fome" no sábado (23). O novo trabalho faz uma ligação do começo da carreira de Elza até os dias atuais.

O Festival Elos apresenta extensa programação cultural e esportiva. Na primeira edição, Silva e Camila Marieta fizeram parte do line-up.

Serviço

Show Elza Soares no Festival Elos 2019

Dias: 23 de novembro

Local: Aterro da Praia de Iracema

Gratuito