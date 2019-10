Ellus abre SPFW com desfile-manifesto e ativismo comportado sobre ecologia

Demorou para a Ellus acordar do sono que a fez perder um bonde dominado por ela em quatro décadas de vitrine. Enquanto o mundo adotava o "streetstyle" como norte criativo da moda, detonando tênis, jeans e roupa utilitária com apelo estético, a marca paulistana investia nos últimos anos em couro, visual sexy e camisetinha roqueira para despertar a simpatia dos jovens. Não deu certo.

Por isso, a volta da marca à São Paulo Fashion Week, no desfile que abriu a semana de moda neste domingo (13), nas imediações do Farol Santander, na região central, é antes de mais nada um pulo, atrasado, mas em tempo, para voltar aos trilhos.

Nada do que se viu na passarela de ladrilhos daquelas ruas ladeadas por arranha-céus do passado está fora do repertório que fez a grife virar sonho de consumo da juventude dos anos 1980. Havia calças cargo para todos os gostos, moletons estampados com logos em negrito, sneakers de borracha pesada e sarja para um ano inteiro de labuta.

Parcas, jaquetas corta-vento e blusas estampadas com imagens de ondas em preto e branco, tinta retrô que remete ao esporte do momento no país -o surfe- embalam o pacote de roupa jovem proposto nessa nova fase da etiqueta.

Desfile Ellus na SPFWN48 Agência Fotosite

Num esforço de se reapropriar da estética pela qual ficou famosa e que hoje é usada à exaustão por grifes internacionais, a Ellus pôs referências a coleções recentes da Calvin Klein imaginada pelo estilista belga Raf Simons e o "street" industrial da Off-White do estilista americano Virgil Abloh.

É impossível não vincular o laranja usado em cintos, as colagens descoloridas, os coletes e as fitas soltas pelo torso às coleções recentes das marcas que mudaram a cara do estilo "street" no mundo.

Eram, porém, só flashes de déjà-vu no styling bem amarrado e nas peças bem construídas.

Os estilistas Thiago Marcon e Muriel Mingossi, sob a batuta da diretora criativa Adriana Bozon, foram espertos ao privilegiar a cartela de tons sóbrios, voltados à escala gris, cujas cores passeiam entre o branco e o preto mas com diversos matizes de cinza no meio de tudo.

Desfile Ellus na SPFWN48 Agência Fotosite

Esse concreto que saltava das peças eram extensões do cimento decorado em que os modelos pisavam rodeados pelos quiosques e mesinhas de bar nas quais parte dos convidados assistia à apresentação. A veia boêmia do centro combinava com o tom festivo pretendido pela marca após dois anos longe dos holofotes.

Não soa estranho, então, que nesse retorno às origens ela atualizasse em seus panos os discursos que dominam a criação de moda e o ativismo da juventude "millennial".

Numa manobra para uma boa foto, como já fazia nos tempos áureos pré-Instagram, pôs placas nas mãos dos modelos com dizeres que explicam o recém-adotado ativismo ambiental da empresa.

Em vez de críticas à gestão ambiental brasileira -plausível de ser explorado devido às manifestações recentes nas mesmas ruas que a grife quis reproduzir–, preferiu fazer propaganda do tipo "ajudamos a reciclar não sei quantas latas", "estamos com política de lixo zero" etc. É louvável que uma marca de jeanswear se proponha a mitigar danos ambientais, mas em 2014, na mesma SPFW, a grife fez um protesto contundente com placas que traziam críticas à infraestrutura do país, em coleção intitulada "Abaixo Este Brasil Atrasado".

Desfile Ellus na SPFWN48 Agência Fotosite

A coleção atual tem o nome de "Ellus Do More" (Ellus Faça Mais) e se concentra num ativismo asseado, com uma mensagem de esperança que serve mais como verniz responsável do que como solução prática. O texto da coleção cita um projeto, a ser revelado no próximo mês, que a marca quer lançar em parceria com o refrigerante Guaraná Antarctica "em prol da Amazônia". O ativismo tem de esperar.

Enquanto isso, a grife olha para problemas mais fáceis de lidar, como a necessidade de adaptar a sua costura à roupa sem gênero, trazendo peças versáteis para homens e mulheres. A cantora não-binária Majur foi contratada para embalar ao vivo o autoproclamado manifesto da marca."Sampa", de Caetano Veloso, e "Não Existe Amor em SP", de Criolo, riscavam a ideia de homenagem e crítica às mazelas paulistanas, abraços e puxões de orelha na mesma medida para uma cidade imperfeita.

Meia hora antes do desfile, carros da guarda municipal levaram a uma correria de moradores de rua no entorno da apresentação. É que, naquele miolo, às noites, carros passam distribuindo comida, e, ao que parece, a imagem de desesperança não ornava com aquela bolha de beleza e altruísmo propagandeada pela moda.