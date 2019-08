Ellie Goulding se casa em cerimônia luxuosa que teve Katy Perry e realeza como convidados

A cantora Ellie Goulding, 32, voz por trás de hits como "Love Me Like You Do" e "Lights", se casou neste sábado (31) com o negociador de arte Caspar Joplin, 27. Os pombinhos trocaram alianças em uma cerimônia cheia de pompa na Catedral de Iorque, uma das mais importantes da Inglaterra.

Ellie usou um vestido tradicional branco, discreto e sem decotes, da marca Chloé. Apesar da aparente simplicidade, a estilista Natacha Ramsay-Levi levou cerca de 640 horas para confeccionar a peça, graças aos delicados detalhes de contas de vidro e à sua gola alta.

Luxuosa, a cerimônia não deixou a desejar em relação aos casamentos da realeza britânica que tanto despertam curiosidade. Houve até membros da família real nos bancos da catedral. As princesas Eugenie e Beatrice, netas da rainha Elizabeth 2ª, estiveram presentes no casório ao lado da mãe, Sarah Ferguson, a duquesa de Iorque.

Na lista de famosos também aparece Katy Perry, que foi acompanhada de Orlando Bloom. James Blunt foi outro nome do mundo da música a comparecer, acompanhado da esposa, Sofia Wellesley.

De acordo com a revista Harper's Bazaar, a cerimônia religiosa foi sucedida de uma festa no castelo Howard, que avisa em seu site que estará fechado durante este sábado (31) "devido a um evento privado".