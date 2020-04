Eliminada do BBB20, Flayslane diz: “me arrependo de ter me excedido na penúltima festa”

Flayslane foi a décima terceira eliminada do Big Brother Brasil 20 com 63% dos votos, em um paredão com Thelma e Babu. Após o fim do confinamento, a paraibana analisa a sua postura de jogo, as amizades, os conflitos e o que fez com que ela fosse a escolhida do público para deixar o programa.

A cantora admite que seu jogo foi arriscado, mas que não esperava ter tanto conflitos. O primeiro deles, que pode ter sido o responsável por desenhar a trajetória de Flay no reality, foi a descoberta do “teste de fidelidade”. O posicionamento adotado por ela e pela amiga Bianca Andrade foi questionado pelas demais participantes.

“Acho que naquela situação as meninas usaram uma bandeira, que eu também defendo, para se promover no jogo. Eu me 'dolori' quando olhei para a Mari e ela estava mal. Para mim, antes de tudo vem o ser humano, as famílias fora do programa, amigos, uma vida social que pode ser destruída. Por isso eu tive o cuidado de não partir de mim esse julgamento”, explicou a cantora.

Na última festa, outra situação polêmica envolveu a ex-participante. Após se recusar a deixar a festa da última quarta-feira (8), Flayslane fez xixi no carpete da sala e foi advertida pela produção do programa. Esse, inclusive, é o único momento do qual a paraibana diz se arrepender. “Me arrependo de ter me excedido na penúltima festa”, admite.

No decorrer do reality, Flayslane foi a principal opção de voto de Thelma, Rafa e Gizelly, com quem teve diversas discussões. “Com a Thelma eu nem entendi o que aconteceu. Começou com alguns apontamentos dela sobre mim em um jogo da discórdia que me pegaram de surpresa. Depois do jogo, fui conversar com ela e mostrar que da minha parte não estava acontecendo nada, só não tínhamos muita troca, o que era normal", pontua.

"Da Gizelly eu tinha a impressão de que ela queria me queimar a qualquer custo. Depois ela começou a querer mostrar que tinha uma competição por causa do Prior entre eu e ela, mas da minha parte não tinha. Com a Rafa foi o que eu sempre falei: não senti naturalidade nas atitudes dela, achei muito montada, preparada, preocupada, articulada. E não bateu comigo porque eu gosto de coisas naturais, odeio coisa forçada”, acrescenta.

Depois da saída de Bianca, Guilherme, Lucas e Prior, Mari acabou se tornando a fiel aliada de Flay, porém antes do último paredão, a relação das duas estava abalada. Na última festa, na sexta-feira (10), a cantora questionou a postura de jogo da influencer e mostrou-se incomodada com a proximidade dela com Rafa. A eliminada garante que, mesmo assim, a sua torcida vai para Mari e que quer “a amizade dela para a vida”. Além de Gonzalez, Flayslane disse que sua torcida para ganhar o prêmio de 1,5 milhão também vai para Babu.

Agora, a cantora sonha alto e pretende aproveitar a visibilidade que o programa proporcionou. “Quero evoluir, gravar feats e, quem sabe, virar uma cantora conhecida em toda a América Latina e no mundo. Mas vamos devagarzinho, vou sonhar com calma! (risos) Também quero conhecer o mundo com meu filho e minha família”, relata com expectativa.