Eliminada do BBB, Bianca diz que teria sido mais inteligente se não tivesse bebido

Bianca Andrade, também conhecida por Boca Rosa, foi a primeira mulher eliminada do BBB20 e, como de costume, foi a convidada do Mais Você na manhã desta quarta-feira (26), dia seguinte à sua saída do reality.

Durante sua participação, a influenciadora disse que chegou a sentir que sairia do programa. "A gente não tem muita noção, não dá pra saber muito quem vai sair", disse. "Por tudo o que tinha acontecido comigo lá dentro, sabia que seria uma grande possibilidade. Só que pela lógica, achei que saia Prior [...] Mas antes da eliminação, senti dentro do meu coração que eu iria. Era minha hora de ir. Eu cheguei, fiz a minha parte."

Bianca também disse que os espectadores a conheceram de verdade no programa, pois ela é assim em sua vida pessoal. Ainda disse que não preparou nenhum tipo de articulação, mesmo podendo fazer diversos tipos de estratégia.

"Não sou assim na minha vida, não gosto de manipular postura", disse. "Estava começando a ter ideia dessa loucura toda agora, antes de sair. Lá dentro você fica com um pouco de medo de ficar julgando. Eu tenho esse costume, de não querer julgar", contou Bianca.

No entanto, como pessoa pública, ela admitiu que precisava se preocupar com sua postura. Ela afirmou ser disciplinada e regrada em seu trabalho, mas que abriu mão disso no reality -e, inclusive, admitiu que "passou do ponto" na bebida durante a primeira festa. "Teria um outro comportamento se não tivesse bebido", disse ela sobre a briga com Rafa Kalimann. "Seria muito mais inteligente do que eu fui".

"É inaceitável a maneira que falei com ela. Não lembrava disso. Essa parte, eu jamais faria na minha vida", disse. "A parte das meninas foi meu grande erro. Acho que é a parte que eu mais me arrependo", conta ela, ao lembrar que não acreditou nas meninas frente à polêmica do "teste de fidelidade" com os brothers da casa.

Questionada sobre o que teria feito de diferente, a influenciadora respondeu: "Eu teria ouvido mais as meninas e teria tido mais sensibilidade de entender que isso realmente espantou as meninas. Eu não entendi na hora porque elas não foram falar antes".

Ela também disse que não teria falado sobre o feminismo da forma como fez, já que ela o considera um movimento muito importante e que conhece pouca coisa sobre.

Bianca também disse que não conversou ainda com seu namorado, o músico Diogo Melim, da banda que leva seu sobrenome. "Deve ter sido muito ruim para ele. Depois a gente vai conversar. Espero que, no final, fique tudo bem. Mas eu entendo completamente".

Boca Rosa foi uma das participantes mais polêmicas desta edição do BBB. Na briga homens contra mulheres que dominou as primeiras semanas do jogo, a blogueira foi criticada por não se posicionar ao lado das sisters.

Frente às críticas que recebeu, a eliminada diz não ter medo: "Elas são importantes para mim". A blogueira deixou o programa com pouco mais de um mês de reality. Em uma disputa acirrada e com votação recorde, ela teve 53,09% dos votos contra 29,27% de Felipe Prior, e 17,64% Flayslane.

Bianca foi indicada à berlinda pela líder Rafa Kalimann, com quem teve muitas divergências dentro da casa. As duas influenciadores já tinham uma rixa antes de entrarem no BBB. No início da disputa, ainda tentaram manter um relacionamento cordial, mas, nos últimos dias, a rivalidade entre as duas se acentuou e chegou ao ápice com a formação do paredão, no domingo (23).