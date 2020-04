Eliminada do BBB 20, Ivy Moraes diz acreditar em amadurecimento após o reality

Eliminada do Big Brother Brasil no domingo (19) com 74,17% dos votos, Ivy Moraes disse acreditar que o reality será um pontapé para um caminho de amadurecimento e aprendizado. A mineira, que estava no Top 6 dos participantes do programa televisivo, entrou por meio da Casa de Vidro.

Questionada sobre o primeiro paredão na casa e sobre o prêmio, do qual disse acreditar que não teria chances, ela falou sobre a expectativa para os próximos passos. “O ‘Big Brother Brasil’ foi um presente. Eu vivi tudo que o programa me proporcionou. Tenho muita gratidão por ter participado do reality em uma edição tão especial e ter conhecido as pessoas que eu conheci. Saio do BBB uma pessoa mais madura. Creio que vou crescer, amadurecer e aprender ainda mais, e estou aberta a isso. O BBB foi só o pontapé para esse caminho”.

Momentos

Ao falar sobre os dias de confinamento, Ivy disse em entrevista ao Gshow que a participação foi cercada de momentos difíceis e alegres. Dos melhores momentos, citou a convivência com as amigas. “Eu tive vários momentos felizes no programa. As festas, a convivência com as meninas, as trocas com a Mari agora nesse final... Me encontrei muito ao lado dela pela nossa energia e por termos preocupações muito parecidas”, disse, ao também citar as provas de líder e anjo que venceu.

Mari González, inclusive, foi citada por ela como uma das amizades mais fortes mantidas dentro da competição. “Eu já tinha contato com a Mari, mas não era tão profundo. Quando saíram as pessoas com quem nós duas tínhamos aliança e prioridade na casa, acabamos nos juntando. A gente já sentia que tinha uma vibe muito parecida. Quando ela ganhou o líder e ficamos só nós duas no VIP, ficamos ainda mais próximas. E a amizade foi acontecendo. Era muito bom estar com a Mari”, reforçou.

A jovem de 27 anos também fez questão de citar a relação com Daniel Lendhart, com quem entrou junto depois da Casa de Vidro, além de Gizelly e Marcela. Sobre votar as votações, nas quais sempre manteve o alvo em Babu, Ivy disse se tratar de comodidade. “Votar, para mim, era uma das coisas mais difíceis e dolorosas do jogo. O Babu teve uma atitude da qual eu não gostei que foi a maneira como ele se exaltou em uma discussão. Isso foi uma coisa pequena dentro do jogo, mas na hora do voto são essas pequenas coisas que a gente tem para olhar˜, completou.

Sobre uma nova chance dentro do BBB, a ex-sister diz se arrepender de alguns posicionamentos. Na hora de falar, comenta, pensaria mais nos assuntos discutidos. “Me entregar eu me entregaria da mesma forma porque eu sou assim. Mas eu procuraria ter mais propriedade e conhecimento para falar de algo, justamente para não machucar ninguém lá dentro nem aqui fora”, pontuou.