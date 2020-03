Elenco de 'Malhação: Toda Forma de Amar' se despede da história

O trabalho em 'Malhação: Toda Forma de Amar' já estava entrando na reta final quando as gravações precisaram ser encerradas devido à pandemia de coronavírus. Os protagonistas Alanis Guillen e Pedro Novaes foram convocados para gravar as últimas cenas da trama, quando finalmente Rita e Filipe terão um final feliz depois que o mistério que envolve o desaparecimento dela é esclarecido.

Apaixonado, o casal mostrou que o amor pode superar todas as dificuldades, mesmo que seja uma longa disputa judicial. Ao lado do namorado e de Lígia (Paloma Duarte), a família que adotou sua filha, Rita vai viver a tão desejada maternidade de Nina.

"Teremos um final emocionante diante dessa situação tão difícil que fez com que terminássemos nossa história antes do tempo. Me sinto feliz e contemplada por todo o amor com que esse trabalho foi feito durante mais de um ano. Agradeço demais por tudo o que vivi, foi um processo muito intenso e transformador", conta Alanis Guillen.

Assim como Alanis, "Malhação: Toda Forma de Amar" também foi o primeiro trabalho de Pedro Novaes na TV. "Estava disposto a enfrentar todos os desafios e a realizar os objetivos propostos da melhor maneira possível. Amadureci muito profissional e pessoalmente. Estou muito orgulhoso desse trabalho, a equipe inteira está. Todos nos empenhamos muito em fazer o melhor", enaltece o ator.

Anjinha (Caroline Dallarosa) e Cléber (Gabriel Santana) ganharam o coração do público

Além de Rita e Filipe, outro casal muito apaixonado conquistou o público: Anjinha (Caroline Dallarosa) e Cléber (Gabriel Santana). Representantes do amor puro da adolescência, os personagens têm a admiração de seus intérpretes.

"Anjinha e Cléber representam o amor que começa cedo e dura a vida inteira. É raro e muito bonito. Eles se escutam, se ajudam, se descobrem juntos. A euforia de começo de relacionamento que eles vivem sempre se renova. Vejo os dois com um exemplo de amor verdadeiro em uma fase em que muitas vezes tudo é superficial e passageiro", analisa Cléber Santana. Caroline Dallarosa conta que antes de iniciar o trabalho jamais poderia imaginar o sucesso dos personagens.

"Acho que muita gente se identificou com Cléber e Anjinha porque já viveu um primeiro amor. Eles trouxeram uma leveza e um tipo de humor que deu muito certo. Eu e Gabriel criamos um vínculo muito forte que levamos para a tela, tudo o que fizemos foi com muita intensidade, vivemos ao máximo cada momento", revela a atriz.

Vivida pela atriz e rapper Gabz, a personagem Jaqueline se envolveu em várias causas na trama FOTO: GLOBO

Enquanto contava a disputa judicial em torno da guarda da pequena Nina, ‘Malhação: Toda Forma de Amar' teve uma abordagem séria de temas como adoção, racismo, deficiência auditiva, violência urbana e homofobia. Jaqueline (Gabz) esteve envolvida em quase todas as causas defendidas na história.

"Foi uma grande responsabilidade assumir um papel como o da Jaqueline. Ela muda estruturas, defende muita coisa pelo o que representa, como jovem negra e de periferia. Acredito que, com as atitudes e sua autoestima, ajudou muitas meninas na mesma situação a se amarem mais. Vi muita repercussão positiva sobre a Jaqueline nas ruas e nas redes sociais. Foi emocionante", conta a atriz e rapper.

Nanda, personagem de Gabriella Mustafá, trouxe outros temas atuais para a trama, como o universo do funk e a luta contra a síndrome do pânico, que afeta muitos jovens. "Sinto que consegui chegar em muitas pessoas através dos dilemas da Nanda. Nos últimos capítulos, ela vem lutando para ser aceita como é, uma garota alegre e autêntica. Me sinto realizada por termos levado alegria e informação a quem acompanha a temporada", conclui Gabriella.

‘Malhação: Toda Forma de Amar’ entra na reta final e chega ao fim na próxima sexta-feira, dia 03 de abril. A trama é escrita por Emanuel Jacobina, com supervisão artística de Carlos Araújo e direção artística de Adriano Melo.