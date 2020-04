Elenco de 'High School Musical' se reúne virtualmente em encontro inédito

O elenco de "High School Musical" vai ser reunir virtualmente para cantar a famosa canção "We're All in This Together" em um especial da Disney dos Estados Unidos nesta quinta-feira (16).

Com a apresentação de Ryan Seacrest, os atores Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale, Corbin Bleu, Monique Coleman, Lucas Grabeel vão cantar a música de grande sucesso do filme lançado em 2006, por meio de uma vídeochamada, por conta da quarentena em combate ao coronavírus.

O astro Zac Efron, que interpretou o protagonista Troy Bolton na triologia dirigida por Kenny Ortega, não irá participar da perfomance com os antigos colegas, mas vai mandar uma mensagem para os fãs, que será exibida durante o especial.

"The Disney Family Singalong" também vai contar com a presença de grandes nomes da música, como Ariana Grande, Demi Lovato, Cristina Aguilera, Josh Gad, Michael Bublé, entre outros artistas, que irão cantar suas músicas favoritas de filmes como "A Bela e a Fera", "A Pequena Sereia", "Toy Story", "Frozen" e "Moana".

O primeiro "High School Musical" completou dez anos em 2017. Lançado no Disney Channel uma década atrás, fez sucesso instantâneo e teve outros dois filmes – o último, de 2008, foi lançado nos cinemas. A trama conta a história de estudantes que vivem divididos entre as artes e os esportes. A história se encerrou na formatura da turma.

Os fãs do filme chegaram a fazer um trailer falso de uma possível continuação, que repercutiu e fez bastante sucesso nas redes sociais em 2017, tendo mais de 22 milhões de visualizações em dois dias.

Eles utilizaram imagens dos atores principais em outros filmes para criar o conteúdo, que foi chamado de "Once a Wildcat: A High School Musical Story" ("Uma Vez Wildcat", em referência ao time de basquete da história) os personagens aparecem vivendo em Nova York e com quase 30 anos.