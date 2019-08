'Ele disse que as crianças não queriam falar comigo', diz Piovani sobre briga com Scooby

São muitos os desentendimentos entre Luana Piovani, 42, e Pedro Scooby, 31. Após reclamar que o ex-marido não a deixava falar com os filhos há quatro dias, a atriz fez mais um desabafo pelas redes sociais nesta terça-feira (13).

A discussão começou quando os três filhos do casal, Dom, Bem e Liz, viajaram de férias para os Estados Unidos com o pai e a namorada dele, cantora Anitta, 26. Piovani afirmava que tentou ligar diversas vezes, mandou mensagens, mas Scooby não a atendia.

Agora, em um longo vídeo, ela falou sobre o fato de o ex-marido não cumprir com o que foi prometido e acertado antes da viagem. Piovani ainda afirma que Scooby tentou assustá-la dizendo que eram as crianças que não queriam falar com a mãe.

Segundo Luana, houve muita confusão antes mesmo da viagem do pai com as crianças. Ele teria perdido voo para os Estados Unidos porque não tinha em mãos todos os documentos acertados para a viagem, o que ela precisou resolver.

A atriz ainda havia pedido que algumas regras fosse cumpridas. "Antes de as crianças irem eu coloquei tudo escrito, as condições: cadeirinha, sem palavrões, sem músicas com expressões chulas ou palavrões, não teclar enquanto dirige e falar com meus filhos dia sim, dia não, às 20h, que lá é 12h, que achei que era um horário bom, porque as crianças nas férias acordam mais tarde mesmo", afirmou Luana.

Mesmo assim, ela não conseguiu contato com os filhos. "Eles viajaram na quinta, falei com eles na sexta e nunca mais ele me respondeu nenhum WhatsApp, não atendeu nenhuma ligação. Liguei para a Leticia [amiga de Scooby], e ela também não atendeu. E por que ela não me atendeu? Porque ele me deu o número errado", contou Piovani.

Após todos esses desentendimentos, Piovani conta que teve uma discussão com o marido em que teria dito: "Por isso as crianças dizem que não querem voltar nunca mais pra casa, por isso que as crianças não perguntam de você, por isso que as crianças não pedem pra falar com você ao telefone", afirmou a atriz.

"Olha ele querendo fazer com que eu fique insegura em relação do amor dos meus filhos por mim, querendo me ferir, achando que eu ia ficar mexidinha porque as crianças dizem que não querem voltar pra cá nunca mais e não pedem pra me ligar. Meu Deus do céu, fico pensando 'que tipo de pensamento ele tem?", finalizou a atriz.

A reportagem tentou contato com a assessoria de Pedro Scooby novamente, mas ninguém foi localizado para comentar.

Veja o vídeo completo: