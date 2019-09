"Ela Disse, Ele Disse", novo filme de Maisa, tem cena de beijo gay

O novo filme estrelado por Maisa, "Ela Disse, Ele Disse", tem cenas de beijo gay. A informação foi dada após exibição do filme à imprensa na segunda-feira (16). O longa, que estreia nos cinemas brasileiros no próximo dia 3 de outubro, é inspirado no livro de Thalita Rebouças com o mesmo nome.

Na história, a protagonista Rosa, interpretada por Duda Matte chega ao novo colégio com a tarefa de se enturmar. Apaixonada pelo garoto fofo da turma, Leo, vivido pelo jovem Marcus Bessa, ela irá ter um desentendimento com a antagonista incorporada por Maisa, Julia.

Segundo publicação da revista Veja São Paulo, "Ela Disse, Ele Disse" mostra beijo entre um casal hétero, um casal de dois meninos e também entre duas meninas.