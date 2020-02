Edmilson Filho faz paródia de discurso de Brad Pitt no Oscar com gíras cearenses

O humorista Edmilson Filho realizou uma paródia do Oscar com expressões cearenses e arrancou risadas de seus seguidores no Instagram. O comediante dublou o discurso do ator norte-americano Brad Pitt, que levou o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante com o papel de um dublê veterano no filme "Era uma vez... Hollywood".

No discurso, Pitt citou o cineasta Tarantino, fato que não escapou ao sensor humorístico de Edmilson. "Quero agradecer a ele, o cabeça de nave- mãe. Esse aí, o cabeça de nós todos. Ele se abre, oh bicho fulera. Essa aqui é pra ti, macho", dublou.

Outro homegeado por Brad foi Leonardo DiCaprio, seu parceiro de elenco no filme. O humorista cearense também aproveitou a citação para fazer uma piada. "Sou bonito e tal, mas bonito mesmo é esse aí, o Leozinho. Oh meu deus do céu, homem lindo, cheiro na pinta", disse.

Na comédia, Edmilson também recitou um poema. "Pra que serve um bigode?/ Estude bem esse fato/ Cavanhaque é só pra bode/ Bigode é só pra gato", disse.

A premiação aconteceu no último domingo (9), em Los Angeles. O prêmio é o primeiro de Brad Pitt como ator. A primeira estatueta do artista foi como diretor no filme "12 anos de escravidão".