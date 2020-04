Editora cearense incentiva mulheres a escrever zines online durante a quarentena

Não importa se poema, crônica, conto ou até bilhetes de amor. Se houver o sonho de publicar, a Aliás Editora fomenta – até mesmo durante este período de isolamento físico devido ao novo coronavírus.

Assim, o coletivo cearense está incentivando mulheres a tirar o texto da gaveta e publicar zines online, a partir da ação batizada como "Zines de temporada".

A partir do investimento de R$ 30, a casa editorial executará os serviços de designer, diagramação, revisão, publicação e divulgação da zine – espécie de revistinha independente, feita com diversos fins, sendo um meio criativo de divulgar trabalhos artísticos, literários, musicais ou de qualquer cultura particular, longe de formalismos.

Com isso, o desejo é fazer com que elas, em sua totalidade, possam produzir conteúdos mesmo em um momento tão árduo, de superação de desafios pelo mundo. Tem mais: aderindo à iniciativa, comporão o time de escritoras que já publicaram zines pela Aliás, a exemplo de Tércia Montenegro, Marília Lovatel e Priscila Reinaldo.

Para saber mais informações, a editora disponibilizou um link em que estão todas as informações.

Anna K. Lima é publisher da Aliás Editora, com foco na autoria de mulheres Foto: Viktor Braga

Outras ações

Além do projeto, a Aliás também tem investido em outras ações a fim de fazer com que o período de quarentena seja bastante propício para a leitura e a arte.

Nos últimos dias, a casa disponibilizou gratuitamente o livro "Paginário", coletânea de escritos assinados por 23 autoras e autores, em que cada um e cada uma discorrem sobre os livros favoritos. A obra foi resultado da oficina de Escrita Criativa ministrada por Anna K. Lima, publisher da editora.

Também está realizando transmissões ao vivo, como a que aconteceu no último dia 29, intitulada "Bora conversar?". Com Isabel Costa e Jéssica Balbino, o descontraído bate-papo, realizado no instagram da Aliás, versou sobre leituras e tudo mais que abrange o tema.

Durante as próximas semanas, outros conteúdos devem ser disponibilizados pelo coletivo – formado por três mulheres e com um propósito: ressoar trabalhos de autoria feminina.