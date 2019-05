Edital para bolsas de pesquisa em cultura alimentar e gastronomia é prorrogado

Oito bolsas serão oferecidas para projetos em cultura alimentar e gastronomia, segundo edital divulgado pela Laboratório de Criação da Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco (EGSIDB). Com inscrições prorrogadas até domingo (26), os aprovados terão orientação e uma bolsa, onde poderão participar de experimentações e desenvolvimento de produtos.

Sob gerência do Instituto Dragão do Mar, a EGSIDB é conhecida por realizar pesquisas em uma perspectiva de imersão, além das formações transdisciplinares. De acordo com a premissa da escola, os pesquisadores recebem qualificação por meio de orientações, oficinas, palestras e masterclasses.

Ainda no ano passado, quatro projetos foram selecionados no edital. Os resultados foram diversos: uma farinha produzida com o caroço da jaca, levain (fermento natural) produzido a partir da água do coco, leite "condensado" feito com melaço e coco e uma farinha de baião de fava.

As inscrições podem ser realizadas no próprio site da Secult ou no Gastronomia Social.