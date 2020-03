Edital nacional para músicos e bandas independentes receberá inscrições até 4 de abril

Estão abertas as inscrições para o edital Aceleração LabSonica, que selecionará seis músicos ou bandas independentes para o ciclo de desenvolvimento de carreira. O objetivo é impulsionar novos artistas no mundo da música, incentivando a qualificação profissional e estimulando a experimentação e a colaboração. Artistas da música de todo o Brasil podem se inscrever até dia 4 de abril pelo site da Oi Futuro.

O edital é uma parceria entre o Labsonica, laboratório de experimentação no campo do som do Oi Futuro, e o selo musical Toca Discos, vinculado ao Estúdio Toca do Bandido, também voltado para o lançamento de novos artistas.

Para se inscreverem, as bandas e cantores solo precisam ter dois anos comprovados com lançamentos e registros de shows. Dos seis artistas selecionados, quatro serão do estado do Rio de Janeiro e dois, de outros estados brasileiros.

Do diagnóstico ao lançamento

Ao longo da aceleração, as bandas e músicos farão uma imersão para a produção de EPs e vão participar de workshops e mentorias orientados por profissionais especializados da área. O ponto de partida será um diagnóstico do ponto de carreira de cada selecionado, para avaliar necessidades e projetar etapas de desenvolvimento, incluindo seleção de repertório, capacitação em empreendedorismo e design estratégico profissional e artístico.

A primeira semana de capacitação acontece no espaço Lab Oi Futuro – espaço criado pelo instituto da Oi no Rio para estimular a inovação na economia criativa – e vai contar com a mentoria do produtor musical Iuri Freiberger, que vai coordenar a aceleração e orientar o design estratégico da carreira dos selecionados. Ao fim da primeira semana, os músicos vão integrar um SongCamp no Estúdio Toca do Bandido, onde vão participar de dinâmicas que estimulam a composição.

Em seguida, cada selecionado terá três músicas produzidas, com a orientação e condução da diretora artística Constança Scofield e do produtor musical Felipe Rodarte, ambos do tradicional Estúdio Toca do Bandido. Os EPs serão lançados pelo Selo Toca Discos em todas as plataformas digitais de streaming e download de música, com apoio de divulgação das bandas nas redes sociais – Instagram, Facebook e Youtube entre outras.

O processo de produção e gravação vai contar com registro audiovisual de making of, e ao final cada artista participante vai ter um oficial recording session videoclip de uma música gravada ao vivo. O estúdio do Lab Oi Futuro vai sediar os ensaios, enquanto o estúdio Toca do Bandido será local das gravações e mixagem.

Ao final da aceleração, os artistas selecionados participarão de um pitching para uma banca de profissionais do mercado de música, no Lab Oi Futuro.

O projeto tem patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, Lei Estadual de Incentivo à Cultura e Oi, com apoio cultural do Oi Futuro e realização da Toca do Bandido.