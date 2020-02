Edital de credenciamento de artistas para apresentações na Praia de Iracema é lançado

O novo edital para credenciamento de artistas, bandas e musicistas autorais que desejam compor o quadro de atrações do Centro Cultural Belchior e dos eventos na Praia de Iracema foi lançado na última sexta-feira (14). Divulgado pela Prefeitura de Fortaleza, por meio do Instituto Iracema, o documento prevê que as incrições serão realizadas, exclusivamente, pelo site do Mapa Cultural de Fortaleza.

De acordo com o edital, o objetivo é "garantir a democratização ao acesso às mais plurais manifestações musicais" e os selecionados poderão realizar apresentaçõs no período entre março e dezembro deste ano.

O credenciamento, que não tem caráter competitivo, poderá ser realizado até o dia 31 de maio e artistas de todo o país podem se candidatar.