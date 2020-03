Edital de Arte Urbana premia com até R$ 27 mil e tem inscrições abertas até 30 de abril

Com foco na linguagem do graffiti e muralismo, o edital de Arte Urbana na Praia de Iracema selecionará 21 propostas de intervenção em arte urbana de artistas cearenses, compreendendo 10 propostas para painéis pequenos (até 15 m²) ,oito para painéis médios (entre 15 e 30 m²) e três para painéis grandes (entre 30 e 50 m²).

A iniciativa é da Prefeitura de Fortaleza em parceria com o Instituto Iracema, e tem inscrições abertas, por meio de formulário online, até o dia 30 de abril. A premiação total é de R$ 27 mil.

Além do cachê artístico, cada proposta receberá o material de pintura (tintas spray e latéx, pincéis, rolos, bandejas) e estrutura para realização do mural (escada e/ou andaime). O valor do incentivo é delimitado de acordo com o tamanho do painel.

Serão R$ 750,00 para painéis pequenos; R$ 1.500,00 para painéis médios, e R$ 2.500,00 para grandes. Os concorrentes ficarão responsáveis por indicar o local para a realização do mural e sua viabilidade para utilização.

Forte, movimento de graffiti na Praia de Iracema é o foco do edital Foto: Yago Albuquerque

Incentivo

Sempre tão presente na Praia de Iracema, o movimento de graffiti de Fortaleza é o foco do edital, que visa incentivar as práticas desse ramo no bairro.

Em números, atualmente são mais de 100 trabalhos de artistas de quase todos os lugares, espalhados por espaços como Poço da Draga, ruas dos Tabajaras e Pacajus, além do entorno do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, sendo uma das localidades do Brasil com maior área ocupadas de murais, esculturas artísticas e painéis.