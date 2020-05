Edital de Arte Urbana na Praia de Iracema tem inscrições prorrogadas pela Prefeitura

As inscrições para o edital de Arte Urbana na Praia de Iracema foram prorrogadas e seguem até o dia 10 de maio. Segundo a Prefeitura de Fortaleza, 21 propostas de intervenções artísticas serão selecionadas.

O foco será na linguagem do graffiti e muralismo, sendo dez propostas para painéis pequenos (até 15 m²) , oito para painéis médios (entre 15 e 30 m²) e três para painéis grandes (entre 30 e 50 m²).

Além do cachê, a proposta também receberá material de pintura e estrutura para o mural. Os valores são diferenciados: R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) - painéis pequenos; R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) - painéis médios e R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) - painéis grandes.

O local e a viabilidade do mural serão fatores a serem escolhidos pelos próprios concorrentes. O formulário de inscrição está disponível no site do Instituto Iracema.