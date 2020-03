Edital “Cultura DendiCasa” será lançado pelo Governo do Ceará nesta segunda-feira (23)

Após algumas demandas da classe artística terem sido encaminhadas por meio de carta ao Poder Público, na última quinta-feira (19), em meio à crise provocada pelo Coronavírus, o Governador Camilo Santana anunciou que, nesta segunda (23), será lançado um edital intitulado "Cultura DendiCasa".

O certame, que ainda não teve valor divulgado e nem tem previsão de horário para lançamento, pretende estimular que os artistas selecionados produzam uma programação digital. As ações poderão ser acompanhadas por todos os cearenses via redes sociais e site do Governo.

Profissionais da Cultura ligados às mais diferentes linguagens, a exemplo de humor, música e teatro, poderão propor atividades.

De acordo com o governador Camilo Santana, o edital pensado em reunião com o secretário da Cultura, Fabiano Piúba, tem dois objetivos: o primeiro é oferecer entretenimento à população que encontra-se em quarentena, e o segundo é garantir a remuneração aos artistas afetados pela pandemia.

"Nós temos aí vários artistas cearenses que vivem de fazer apresentações em restaurantes, bares, teatros, cinemas e está tudo fechado", lembrou o governador.



Tira as dúvidas sobre o novo coronavírus:

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou pandemia do Covid-19, no dia 11 de março. O órgão alertou que o número de pacientes infectados, de mortes e de países atingidos deve aumentar nos próximos dias e semanas.

O termo pandemia se refere ao momento em que uma doença já está espalhada por diversos continentes com transmissão sustentada entre as pessoas.

TRANSMISSÃO E CUIDADOS

O novo vírus é transmitido por vias respiratórias, pelo ar, e por gotículas de saliva que saem em um espirro ou tosse, por exemplo, e também podem ser transferidas por contato físico ou superfícies contaminadas.

SINTOMAS

Os principais sintomas são tosse seca, febre e cansaço. Algumas pessoas podem sentir dores no corpo, inflamação na garganta, congestionamento nasal e diarreia.

PREVENÇÃO

As pessoas devem ter cuidado com a higienização das mãos e evitar tocar mucosas do olho, nariz e boca.