Edisca apresenta espetáculo "Duas Estações", neste fim de semana, na Caixa Cultural Fortaleza

O espetáculo "Duas Estações", do grupo Edisca acontece neste sábado (9) e no domingo (10), na Caixa Cultural Fortaleza. Nas apresentações, os coreógrafos Dora e Gilano Andrade levam ao palco 35 bailarinos em um show de 40 minutos. O cenário da exibição é de Dantas Suassuna, a música de Manassés de Sousa e figurino do estilista cearense Lino Vilaventura.

Lançado em 2000, o espetáculo "Duas Estações" retorna aos palcos, no sábado (9), às 20h e no domingo (10), 17h e 19h, ressaltando o lado luminoso do Nordeste, a beleza, a solidariedade e a resistência do povo que nele habita.

A tradição aparece fortalecida por meio de conceitos artísticos da contemporaneidade: o mote dos repentes, das emboladas, das levadas de cocos e maracatus, a religiosidade, as tradições, festas e folguedos, o desafio de viver na adversidade do agreste brasileiro reincidem em outra dimensão, a dimensão humana e espiritual.

O espetáculo promove uma reflexão em torno do conceito de nordestinidade. Propõe a descoberta e a construção de uma identidade cultural das novas gerações que residem o meio urbano.

Serviço

Dança: Duas Estações - Edisca, nos dia 9 e 10 de novembro, na Caixa Cultural Fortaleza (Avenida Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema. Sábado, às 20h, e domingo, às 17h e 19h. O espetáculo tem duração de 40 minutos. Ingressos: 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia), a venda a partir do dia 8, na bilheteria do local. Classificação livre. Mais informações: (85) 3453-2770.