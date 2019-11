Edição do bloco 'Vem Pra Cá' antecipa pré-carnaval de Fortaleza

Dando largada na temporada de pré-carnavais, o Encontro da Folia confirma a primeira edição do bloco "Vem Pra Cá". O evento acontece neste sábado (9) no Ideal Clube e propõe foco no 'cearencês', tanto na decoração temática como na escolha de atrações locais.

A proposta do bloco é valorizar a cultura local e aproveitar ao máximo a energia do pré-carnaval. Já o repertório da festa busca relembrar o axé music dos anos 2000 e, ao mesmo tempo, trazer os sucessos musicais mais recentes.

Dentre as atrações está a nova orquestra So o Mie, regida pelo maestro Thiago Mendonça e composta por 13 músicos que utilizam instrumentos de sopro e prometem surpreender o público. Também estarão presentes Paulo Calado, com um setlist de grandes hits, a Banda Balancê, misturando ritmos como o zouk e a salsa, além do agito do DJ Kadu Justa.

O bloco pretende ainda se estender em mais edições até a chegada do Carnaval, com uma festa por mês. Os ingressos podem ser adquiridos na loja Blinclass do Shopping Iguatemi, na bilheteria do Ideal Clube e no site Efolia.com.br.

Serviço

Bloco 'Vem Pra Cá'

Sábado (9), às 16h, no Ideal Clube (Avenida Monsenhor Tabosa, 1381, Praia de Iracema). (3248.5688)

Pontos de venda: Blinclass Iguatemi, bilheteria do Ideal Clube e no site Efolia.com.br