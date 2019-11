Eddie Murphy vai filmar 'Um Tira da Pesada 4' com a Netflix, diz site

Eddie Murphy, 58, vai voltar a interpretar o policial Axel Foley no quarto filme de "Um Tira da Pesada", saga que fez sucesso nos anos 1980 e 1990. Segundo informações do site Deadline, a Netflix será responsável pela produção após obter uma licença junto a Paramount.



O contrato, de acordo com o site, prevê a possibilidade de uma outra sequência do longa. O produtor será Jerry Bruckheimer, responsável também pelos filmes de 1984 e 1987. O terceiro foi lançado em 1994.



Murphy estrela atualmente outro filme produzido pela Netflix, "Meu Nome É Dolemite". A atuação do ator, que faz um comediante fracassado que cria um alter ego para estrelar filmes de ação de baixo orçamento, tem sido elogiada pela crítica.



O nome dele já é cotado para concorrer ao Oscar como melhor ator pela sua interpretação na produção.