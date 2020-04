“É preciso aprender a conviver consigo mesmo”, diz pessoa com deficiência que já vivia em isolamento

O ar. Nada é tão abundante na natureza. Tão sinônimo de vida e liberdade (a um só tempo) quanto a expressão “ar livre”. Mas a partir daí o que seria para todos já não é. Quem já sentiu faltar descobre que o ar é uma abundância sem garantias, assim como “ar livre” chega a ser um privilégio. Minha mãe lembra que nas crises asmáticas, quando criança, eu ‘só faltava subir pelas paredes’.

A memória veio à tona quando, para este texto, ouvi César: “Olhe, eu vou lhe contar. As pessoas são tão acostumadas a quase tudo de mão beijada que quando alguma coisa está em falta já dizem que é o fim dos tempos. O ar é de mão beijada, ‘as perna’ é de mão beijada, sair de casa, a mesma coisa...”. César interrompe, retoma fôlego. O que para nós é só silêncio, para ele é o tempo em que o ar entra pelas narinas, as cavidades nasais, passa pela faringe, a laringe, a traquéia e, finalmente, os brônquios. Nunca ouviu falar disso tudo e nem precisa. Respirar é uma das poucas coisas em que já se nasce sabendo - embora o aprendizado dure apenas o último instante de um parto. Com apenas um pulmão funcionando, o homem está acostumado a falar de um fôlego só. Para não gastar palavras à toa, pensa bem no que vai dizer.

Recomposto, continua: “eu fumei tanto, que achava que o ar não acabaria. Trabalhei tanto, que achava ficar em casa uma perda de tempo. Mas se estiver anotando, anote aí (e pausa para respirar, pensar): o meu lamento é passar pelo que passei pra aprender o que aprendi. Ninguém precise passar pelo que passei...”

Antes de se falar de um vírus que invade e pode sufocar, César Nogueira, de 41 anos, teve um pulmão perfurado por uma bala perdida, que achou de lhe mudar os dias. “Como se fosse pouco”, ao voltar recuperado do hospital caiu da garupa da moto após uma colisão, e hoje o pé direito é quase enfeite. O relato vem com uma observação: “não quero que tenham pena de mim, e também não acho que sou exemplo pra ninguém. Porque só quem supera é a pessoa mesmo”.

Se tem uma coisa que César conhece antes de muitos é o “fique em casa” Arte: Lincoln Souza

É uma dificuldade para César sair de casa com as muletas quando antes, de “pé bom”, já tinha que saltar os córregos de esgoto em uma rua que nunca deixou de ser beco de nome reduzido à letra C. Quem mora no Bom Jardim, em Fortaleza, mas apenas para citar só um exemplo, conhece a expressão “exclusão” muito antes do tal “isolamento”.

O ex-vendedor, que mora sozinho, está tão preocupado com a pandemia como qualquer um, mas acredita que se tem uma coisa que conhece antes de muitos é o “fique em casa”. A falta de acessibilidade urbana faz pessoas com deficiência aprenderem muito antes o que é isolamento social. Mas nossa ânsia pelo ‘lá fora’ não deveria nos impedir de enxergar o lá dentro dos outros. Todo lá também é o lar de alguém.

Perguntado como aprendeu a ficar em casa, César diz que não sabe, mas, como quem refresca a memória, aponta um caminho:

“É perder o medo de conversar com você mesmo. E respirar...”.

Ouça, abaixo, a narração de "O respirar dos outros", pelo repórter Diego Barbosa, com edição de Mateus Lotif: