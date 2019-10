É hoje! Taís Lopes comanda bancada do JN e cita toque de Renata Vasconcelos: 'falem com o coração'

Chegou o grande dia. É hoje, exatamente às 20h30min, que a jornalista cearense Taís Lopes, 29, apresenta o Jornal Nacional - ao lado do jornalista Thiago Rogeh, da afiliada de Tocantins, no rodízio pelas comemorações dos 50 anos do telejornal.

O Bonner e a Renata foram uns fofos. "Eles nos deixaram muito à vontade (...) O tempo todo vem nos tranquilizando.

Desde que chegou na última quarta (16), a jornalista vive a rotina jornalística da redação do JN.

"É um trabalho de imersão, de conhecer a rotina do Jornal Nacional. (...) Fizemos parte de todo o processo, de produção, de edição... Participamos da reunião de pautas e discutimos o que vai ao ar", relata.

Principalmente, hoje. Vamos sentir responsáveis pelo telejornal.

A estreia, mas sem a apresentação em si, na bancada ocorreu na véspera.

A Renata ontem, antes do nosso bate-papo ao vivo no JN, segurou a nossa mão e disse: 'falem com o coração'

Até novembro, 27 jornalistas das empresas afiliadas à Rede Globo irão se apresentar aos sábados na bancada, substituindo William Bonner e Renata Vasconcelos. Taís Lopes foi convidada para representar a TV Verdes Mares.