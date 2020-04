Dupla Sandy & Junior é destaque das lives desta terça-feira (21); confira lista completa

Nesta terça-feira (21), a agenda de lives de artistas musicais reúne nomes como os da dupla Sandy & Junior, do cantor Nando Reis, além das bandas Pato Fu e Raça Negra.

As apresentações online tem sido tornado comuns em todo o país por conta das proibições em meio à pandemia do novo coronavírus. Confira abaixo as transmissões desta terça-feira:

Sandy & Junior

A dupla que fez turnê de comemoração dos 30 anos desde o início da carreira, fez anúncio da live por meio do Instagram. Nesta terça, para arrecadar doações por conta da pandemia, eles começam um show ao vivo no Youtube a partir das 20h.

Nando Reis

Foto: reprodução/Instagram

A partir das 21h, a voz de sucessos como “All Star” e “Relicário”, também faz apresentação no Youtube. O show será realizado em comemoração ao aniversário de Brasília, será feito com voz e violão e a transmissão ocorre no canal oficial do cantor.

Pato Fu

Foto: Mitamuraryo/reprodução/Instagram

A banda com Fernanda Takai e John Ulhoa se apresenta nesta terça-feira (21), a partir das 19h. A live será transmitida por meio do canal do Sesc de São Paulo no Youtube, mas também poderá ser vista no Instagram e no Facebook.

Raça Negra

Foto: reprodução/Instagram

A partir das 17h30, o grupo Raça Negra também se apresenta no Youtube, ao vivo e no próprio canal na rede, para cantar sucesso como “Cheia de Manias”, “É Tarde Demais”e outros clássicos do samba.

Oswaldo Montenegro

Outro na lista de lives desta terça, Oswaldo Montenegro se apresenta a partir das 20h, também em canal oficial no Youtube.