Dupla do The Voice, Angelo e Angel lança clipe com Britney de "A Dona do Pedaço"; assista

Angelo e Angel, dupla sertaneja que ficou conhecida depois de passagem no programa The Voice Brasil, exibido pela TV Globo, lançou nesta quinta-feira (13), clipe de "Mamacita". O vídeo é protagonizado pela atriz trans Glamour Garcia, que está no ar como a Britney da novela a "A Dona do Pedaço".

Glamour Garcia é a estrela do clipe, que tem direção de Rod Cahui em parceria com Mess Santos e foi gravado em uma boate de São Paulo.

“Foi uma experiência artística maravilhosa, o sertanejo faz parte da minha vida, cresci escutando esse som com minha família, e a linguagem musical é nova, é moderna, acho que tem tudo haver com o que estou vivendo na minha carreira agora. Agradeço os meninos pelo convite, fiquei muito feliz pela oportunidade de estar nesse projeto” declara Glamour.



Assista:



Na produção não faltaram talentos na frente e atrás das lentes: as bailarinas foram dirigidas pelo coreógrafo do Faustão, Sylvio Lemgruber, Rod Cauhi compartilhou a direção do projeto com Mess Santos, que acompanhou as filmagens via Face Time direto da Flórida, nos Estados Unidos e Laércio da Costa assinou a produção musical.

"No roteiro do clipe colocamos o Angelo e Angel em um universo com influencias latinas, num clima caliente e sensual, utilizando cores quentes e muita dança! Glamour Garcia coroou o vídeo com chave de ouro e tivemos um resultado surpreendente! Esse foi o terceiro clipe que pude dirigir a convite e parceria com meu grande amigo Mess Santos na conexão São Paulo x Miami, pela Movie 3 Filmes. O resultado mais uma vez ficou incrível" conta Rod Cauhi.

Os irmãos se tornaram a primeira dupla sertaneja negra a ganhar destaque nacional depois de participarem do The Voice Brasil. Entre 30 mil inscritos para a atração, eles chegaram as semifinais na equipe de Carlinhos Brown, que os definiu como “a cara do povo brasileiro”. A dupla recebeu grandes elogios, pelo talento vocal, de Claudia Leitte e Lulu Santos e emocionaram o cantor Daniel.