Drake lança álbum surpresa com participação de Beyoncé

O cantor Drake, 32, lançou na madrugada desta sexta-feira (2) seu mais novo álbum, "Care Package". Com 17 faixas, o disco reúne gravações antigas e músicas inéditas. "O álbum junta alguns dos nossos momentos mais legais em um único lugar", disse Drake ao fazer o anúncio do CD através do Instagram.

O álbum traz parcerias com J. Cole, Rick Ross, James Fauntleroy e, embora não tenha sido citada explicitamente, com Beyoncé, que empresta a voz ao refrão de "Can I". Inclusive, na faixa "Girls Love Beyoncé", ela também é homenageada quando James Fauntleroy canta trechos de "Say My Name", música do grupo Destiny's Child, do qual Beyoncé participou.

Alguns especulam ainda que a faixa "Days In The East", de 2014, seja sobre a cantora Rihanna. Nela, o rapper canta "Por que você continua me perguntando sobre ela?/ Ela não está aqui agora, ela não está aqui agora / Por que eu sou o único que você quer que entre no drama?".

Drake se apresenta neste domingo (4) no OVO Festival, em Toronto, no Canadá, que é sua cidade natal.