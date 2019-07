Dono do hit 'Fuleragem', MC WM explica nome da música após vencer prêmio: "é uma gíria nordestina"

Campeão em duas categorias no prêmio MTV Miaw, MC WM foi um dos destaques da premiação, que aconteceu na última quarta-feira (3) em São Paulo.

O prêmio vai ao ar nesta quinta (4) a partir das 22h na MTV. WM, que ganhou os prêmios Zika do Baile e Danceokê, com a música "Fuleragem", falou à reportagem antes de subir ao palco do evento e explicou a origem do nome da canção.

"Fuleragem é uma gíria nordestina, meus pais são nordestinos. É sobre festa, bagunça. Acho que todo mundo já foi fuleiro alguma vez na vida", diz WM.

Também indicada ao prêmio Zika do Baile, Mc Tati Zaqui se prepara para lançar uma nova parceria com o funkeiro Don Juan. "Vai ter umas palavrinhas meio pesadas, mas o povo gosta, né?", avisou Tati.

"Ser zica do baile é ser zika do povo, se comunicar com o público, representar", explicou Tati, que, no entanto, perdeu o prêmio para o funkeiro WM.