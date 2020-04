"Don't Rush Challenge": desafio que exalta a beleza viraliza na web e ganha versões no Ceará

O tempo que às vezes sobra durante o período de isolamento social tem feito a criatividade das pessoas aflorar nas redes sociais. A vontade de se produzir mesmo que para ficar em casa fez surgir um desafio que bombou na Internet nos últimos tempos: o “Don’t Rush Challenge”. Após viralizar em todo o mundo, o desafio que já foi feito por vários famosos ganhou versões locais para exaltar os diferentes tipos de beleza.

O desafio fashion surgiu nos Estados Unidos, por meio da plataforma Tik Tok, e viralizou ao exaltar a beleza de pessoas negras, além de mostrar referências de looks e maquiagens. Nele, um grupo de amigos aparece da maneira mais natural e confortável possível e, após uma transição no vídeo, surge transformado em seu melhor visual. O sucesso foi tanto que o desafio já ganhou diversas edições nas redes sociais feitas por mulheres gordas e drag queens, por exemplo.

No Instagram, a versão brasileira feita por Iza, Karol Konká, Taís Araújo, Liniker e outras mulheres negras famosas já tem mais de 5 milhões de visualizações.

Não demorou para a tendência chegar em Fortaleza. Inspiradas pelo vídeo de Iza, Stephanie Rios e Maimouna Garba reuniram 13 mulheres negras, em maioria oriundas da capital cearense, para produzirem um vídeo exaltando a beleza de cada uma delas.

A versão local do desafio tinha como objetivo expor a existência e singularidade destas garotas, além de fortalecer o movimento do qual fazem parte e gerar identificação de outras mulheres com a causa. Apesar de trabalhoso, como afirma Stephanie, o sentimento de gratidão e reconhecimento se destacou.

“A parte mais incrível foi que a gente se uniu de uma forma tão bonita e tão grande. Não foi só fazer um vídeo, foi saber que podemos construir um ponte, entre nós e com outras pessoas. Acho que o objetivo real do vídeo foi mostrar que existem mulheres negras em Fortaleza, que elas são lindas e que elas são fortes. Então, a gente quis juntar as meninas que fazem parte desse movimento, que levantam essa bandeira, e mostrar que estamos aqui”, contou a modelo e influencer.

Novas formas

O impacto do “Don’t Rush Challenge” fez surgir outras versões do desafio, que contemplassem diferentes mulheres. Ao lado de 10 mulheres gordas que toparam participar da experiência, a advogada fortalezense Carolina Azin aproveitou a tendência para promover uma discussão já habitual em seu ciclo social: o estilo de vida “body positive”, que visa rejeitar os padrões de beleza impostos e amar o próprio corpo do jeito que ele é.

A principal referência de Carolina para a concepção do vídeo foi o desafio “Gordofobia no Lixo”. Dessa forma, as garotas seguram papéis com frases gordofóbicas que receberam ao longo da vida, amassam e, literalmente, jogam o preconceito no lixo. Ao utilizarem como trilha sonora a música “Toda Grandona”, da dupla Rap Plus Size, buscaram reproduzir o desafio de maneira original ao abordarem suas próprias questões.

“É muito interessante quando nos propomos a reunir pessoas para um objetivo em comum, de apoiar uns aos outros, dar força, escutar e enxergar o outro. Nós temos medos, porque o mundo é gordofóbico, e foi interessante juntar mulheres que passam por isso diariamente, porque a gente se entende. Há uma compreensão. Eu não me sinto um corpo estranho”, conta.

A autoestima é fator primordial do desafio. Em tempos de pandemia, onde o contato social é reduzido e o pijama se torna farda, tirar um tempo para se produzir e se apreciar pode ser muito benéfico. “Foi muito importante tomar um banho, botar uma roupa legal, me maquiar, compartilhar isso com outras manas e me sentir bem. Está sendo muito saudável para mim”, completa Carolina.

Informação e humor

Para conscientizar a população da importância de seguir as medidas de combate ao novo coronavírus, Denis Lacerda, Mulher Batgut e outros humoristas do Ceará usaram da irreverência para espalhar sua mensagem.

Denis explica que a proposta era fazer um humor diferente, que unisse a arte, diversão e conscientização. No vídeo, comediantes se vestem e mostram sua arte ao mesmo tempo que promovem a higienização das mãos e a necessidade do distanciamento social. Tudo com muito carisma, claro.

“O maior propósito foi levar humor, diversão e conscientização nesse momento. Parece que o mundo está fechando um ciclo para abrir outro, então é um momento que a gente começa a se perceber. É muito legal essa relação com a internet, que tem sido um meio de diversão para quem está em casa. A gente acaba usando mais essa criatividade”, reflete.