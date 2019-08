Dois filmes cearenses são selecionados para festival de curtas no Canadá

Dois filmes cearenses serão exibidos em um festival no Canadá, o F-O-R-M, Festival Of Recorded Movement. Realizado entre 19 e 21 de setembro deste ano, em Vancouver, ele é dedicado a exibição de curtas-metragens com foco no corpo em movimento.

As produções "Equação" e "Oito Variações" foram dirigidos pelos cearenses Allan Diniz e Dayana Ferreira. Feito com jovens bailarinos, o projeto surgiu durante uma oficina de videodança realizada em 2019 pelo Laboratório de Dança e Multimídia da Universidade Federal do Ceará (UFC). A ação ocorreu em parceria com Escola Pública de Dança da Vila das Artes.

"8 Variações" foi inspirado na coreografia de Anne Teresa de Keersmaeker

No primeiro filme, "Equação", a história mostra uma sociedade na qual as pessoas são programadas em laboratório e tem inspirações no universo de ficção científica. Nele é possível ver o corpo em conexão com acâmera, mostrando a sutileza por meio dos movimentos.

Enquanto isso, "8 variações" traz as variações do ritmo ao vídeo, além do movimento no som, andamento e paisagens sonoras. Foi inspirado na na coreografia de Anne Teresa de Keersmaeker, Rosas Danst Rosas, e mostra as possibilidades da dança para o vídeo.