Documentário brasileiro "Democracia em vertigem" é indicado ao Oscar 2020; confira a lista completa

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood divulga na manhã desta segunda-feira (13) a lista dos indicados ao Oscar, a mais tradicional premiação da indústria do cinema. O anúncio aconteceu por meio de transmissão ao vivo online apresentada por Issa Rae e John Cho.

Na premiação que acontece no dia 9 de fevereiro, em Los Angeles, os filmes "Coringa", "1917", "Era Uma Vez Em... Hollywood", "O Irlandês", "História de um Casamento", "Jojo Rabbit", "Adoráveis Mulheres" e "Parasita" se destacaram dentre as indicações. "Democracia em Vertigem", da brasileira Petra Costa, foi indicado ao Oscar de Melhor Documentário em Longa-metragem.

Veja a lista completa de indicados ao Oscar 2020

Melhor filme

Ford vs Ferrari

O Irlandês

JoJo Rabbit

Coringa

Adoráveis Mulheres

História de um Casamento

1917

Era Uma Vez Em... Hollywood

Parasita



Melhor ator

Antonio Banderas - Dor e Glória

Leoardo DiCaprio - Era Uma Vez em... Hollywood

Adam Driver - História de um Casamento

Joaquin Phoenix - Coringa

Jonathan Price - Dois Papas



Melhor atriz

Cythia Erivo - Harriet

Scarlett Johansson - História de um Casamento

Saoirse Ronan - Adoráveis Mulheres

Charlize Theron - O Escândalo

Renée Zellweger - Judy: Muito Além do Arco-Íris



Melhor ator coadjuvante

Tom Hanks - Um Lindo Dia na Vizinhança

Anthony Hopkins - Dois Papas

Al Pacino - O Irlandês

Joe Pesci - O Irlandês

Brad Pitt - Era Uma Vez em... Hollywood



Melhor atriz coadjuvante

Kathy Bathes - Richard Jewell

Laura Dern - História de Um Casamento

Scarlett Johansson - JoJo Rabbit

Florence Pugh - Adoráveis Mulheres

Margot Robbie - O Escândalo



Melhor animação

Como Treinar Seu Dragão 3

I Lost My Body

Klaus

Elo Perdido

Toy Story 4



Melhor fotografia

O Irlandês

Coringa

O Farol

1917

Era Uma Vez em... Hollywood



Melhor figurino

O Irlandês

JoJo Rabbit

Coringa

Adoráveis Mulheres

Era Uma Vez em... Hollywood



Melhor direção

Martin Scorsese - O Irlandês

Todd Phillips - Coringa

Sam Mendes - 1917

Quentin Tarantino - Era Uma Vez em... Hollywood

Bong Joon Ho - Parasita



Melhor documentário

American Factory

The Cave

Democracia em Vertigem

For Sama

Honeyland



Melhor documentário em curta-metragem

In The Absense

Learning to Skateboard In a Warzone (If You're A Girl)

Life Overtakes Me

St. Louis Superman

Walk Run Cha-Cha



Melhor edição

Ford vs Ferrari

O Irlandês

JoJo Rabbit

Coringa

Parasita



Melhor filme em língua estrangeira

Corpus Christi

Honeyland

Os Miseráveis

Dor e Glória

Parasita



Melhor cabelo e maquiagem

O Escândalo

Coringa

Judy

Malévola - Dona do Mal

1917



Melhor trilha-sonora original

Coringa

Adoráveis Mulheres

História de um Casamento

1917

Star Wars: A Ascensão Skywalker



Melhor canção original

Toy Story 4 - "I Can't Let You Throw Yourself Away"

Rocketman - "(I'm Gonna) Love Me Again"

Superação: O Milagre da Fé - "I'm Standing With You"

Frozen II - "Into The Unknown"

Harriet - "Stand Up"



Melhor design de produção

O Irlandês

JoJo Rabbit

Coringa

Adoráveis Mulheres

Era um Vez em... Hollywood



Melhor curta animado

DCERA (Daughter)

Hair Love

Kitbull

Memorable

Sister

Melhor curta-metragem

Brotherhood

Nefta Football Club

The Neighbors' Window

Saria

A Sister



Melhor edição de som

Ford vs Ferrari

Coringa

1917

Era uma Vez em... Hollywood

Star Wars: A Ascensão Skywalker



Melhor mixagem de som

Ad Astra

Ford Vs Ferrari

Coringa

1917

Era uma Vez em... Hollywood



Melhores efeitos visuais

Vingadores: Ultimato

O Irlandês

O Rei Leão

1917

Star Wars: A Ascensão Skywalker



Melhor roteiro adaptado

O Irlandês

JoJo Rabbit

Coringa

Adoráveis Mulheres

Dois Papas



Melhor roteiro original

Entre Facas e Segredos

História de um Casamento

1917

Era Uma Vez em... Hollywood

Parasita