DJ’s Marquinhos e Guga de Castro celebram os 114 anos do Poço da Draga com live beneficente

Os DJ’s Marquinhos e Guga de Castro celebram os 114 anos do Poço da Draga com a live Farra na Sua Casa.

O aniversário solidário, idealizado pelo Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura para arrecadar doações em prol do Poço da Draga, acontece, neste sábado (23), a partir das 17 horas, com transmissão ao vivo pelo canal do Dragão do Mar no YouTube.

Quem acompanha a trajetória dos DJ’s Marquinhos e Guga de Castro terá a oportunidade de relembrar o projeto a “Farra na Casa Alheia”, agora em edição especial “Farra na Sua Casa”. O evento promete um animado setlist de música brasileira ao longo de mais de duas horas de programação.

Além de conferir a tarde-noite descontraida, os seguidores dos artistas poderão fazer uma boa ação, ao doar alimentos para os moradores do Poço da Draga que passam por dificuldades durante isolamento social.

Para contribuir com a comunidade, via ONG Velaumar, os interessados podem encaminhar mantimentos (alimentos não-perecíveis e produtos de limpeza e higiene) para a Multigaleria do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.

Os donativos serão recolhidos entre 25 e 30 de maio, das 8 horas às 11h30. A comunidade pode ser ajudada também com doações em dinheiro, pela conta da ONG Velaumar Desenvolvimento e Cidadania no Picpay.

Serviço:

Aniversário Solidário - Live Farra na Sua Casa, com os DJ’s Marquinhos e Guga de Castro

Data: 23 de maio

Horário: 17h

Local: Canal do Dragão no YouTube

Doações: Multigaleria do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura Datas: 25 a 30 de maio

Horário: 8h às 11h30

Doações em dinheiro pela conta da ONG Velaumar Desenvolvimento e Cidadania no Picpay