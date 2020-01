Disputa do Oscar 2020 será acirrada; Parasita e 1917 se destacam

Quando a 92ª cerimônia do Oscar for iniciada no próximo domingo (9), no Teatro Dolby, em Los Angeles, a expectativa de quem acompanhou os lançamentos do cinema mundial ao longo do ano deve ser grande, afinal de contas, não faltou debate para definir alguns dos melhores filmes dos últimos meses.

Ainda que a premiação não seja importante apenas nessa categoria, é nela que as discussões tem se concentrado entre cinéfilos e crítica.

‘Ford vs Ferrari’, ‘O Irlandês’, ‘JoJo Rabbit’, ‘Coringa’, ‘Adoráveis Mulheres’, ‘História de um Casamento’, ‘1917’, ‘Era Uma Vez Em... Hollywood’ e ‘Parasita’. Deles, nessa lista extensa, não é preciso muito para apontar dois ou três dos favoritos ao posto de campeão da estatueta. </CW>

Fora todo o processo de divulgação envolvendo a temporada dos prêmios, a disputa tem se mostrado equilibrada até então, e definir o vencedor do prêmio principal pode ser uma tarefa arriscada.

O filme do coreano Bong Joon-ho, por exemplo, levou o SAG Awards (Prêmio do Sindicato dos Atores) de Melhor Elenco, um Globo de Ouro por Melhor Filme Estrangeiro e já havia sacramentado o espaço como destaque quando abocanhou um Palma de Ouro, no Festival de Cannes.

Enquanto isso, o longa de Tarantino levou também estatuetas do Globo de Ouro, um Critic's Choice e até mesmo um SAG, com os holofotes voltados à atuação de Brad Pitt e ao roteiro original.

Nesse meio tempo, até o Coringa de Phoenix ganhou reconhecimento, sendo o que recebeu mais indicações aos Oscar, 11 no total, mas os outros correram por fora, na espera de uma oportunidade para brilhar.

Agora, já na reta final, a grande surpresa surgiu em 1917, obra de Sam Mendes. Em uma espécie de imersão, ressaltada pela experiência do IMAX, a película vai além da retratação do universo da guerra e aprofunda a história de um homem, com méritos bem visíveis.

Um dos apontados como favoritos, 1917 traz enredo e construção quase perfeitas Foto: divulgação

Entre dois

Diante desse panorama, não existe outra maneira de falar do Oscar que não seja para citar a importância de Parasita em todo o contexto.

Claramente uma das melhores obras de todo o prêmio, incluindo todas as outras categorias, a produção coreana traz o frescor de algo produzido fora do circuito já óbvio dos americanos e é exatamente nesse quesito onde deve encontrar o entrave.

Entre os nove indicados, só encontra um adversário completamente justo em 1917 e, ainda assim, acredito, tem peso maior: não seria necessário premiar algo com uma mensagem tão forte, com uma história capaz de se encaixar em qualquer cenário?

Deve ser esse o caminho trilhado este ano. E, mesmo assim, não será de injustiça. 1917, ao contrário de alguns da categoria principal, como é o caso de ‘Ford vs Ferrari’, possui qualidade técnica e de roteiro altíssima. É sim um adversário à altura de Parasita, mas não seria um problema se não fosse o vencedor.

Para mim, no fim das contas, resta a esperança de aguardar uma mudança nos paradigmas da academia. Enquanto a mudança da estrutura do prêmio não for real e continuar no âmbito significativo, obras essenciais à sétima arte continuarão apenas no limbo e o público seguirá perdendo.