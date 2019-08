Disney divulga o 1º trailer do filme em live-action de 'A Dama e o Vagabundo'

O remake em live-action do filme "A Dama e o Vagabundo" (1955) ganhou o seu primeiro trailer, divulgado nesta sexta-feira (23) pela Disney. O longa, que terá cachorros reais dando vida para cada personagem, estreia nos Estados Unidos no dia 12 de novembro. No Brasil, a produção só deve ser lançada em 2020.

O vídeo começa com a chegada da Dama, ainda filhote, na casa dos seus donos. Também são mostradas imagens dela com o Vagabundo e o início da icônica cena em que eles jantam juntos.

No início de agosto, a revista americana People divulgou fotos do elenco canino que fará parte do longa-metragem. Segundo informações previamente divulgadas, os animais receberam mais de três meses de treinamento.

Até o momento, os estúdios não comentaram se o filme irá chegar no Brasil nos cinemas ou somente na plataforma de streaming Disney+.

A nova versão do filme q terá direção de Charlie Bean e produção de Brigham Taylor. "A Dama e O Vagabundo" conta uma história de amor entre a cachorrinha de raça Lady e o vira-lata Vagabundo.