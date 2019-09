Disco "De Flecheiras a Canoa" ganha lançamento nesta terça (24), no Ideal Clube

O lançamento do disco "De Flecheiras a Canoa", de autoria de Mauro Oliveira e Ricardo Liebmann, será realizado nesta terça-feira (24) no Ideal Clube. Com 24 músicas inéditas, o trabalho dos dois traz influências da Música Popular Brasileira e também do Frevo, segundo contou Oliveira em entrevista ao Verso. Entre as faixas, estão as composições "Lobos do Mar", "Mar de Portugal" e "Roda Gigante".

Amigos há cerca de 30 anos, os dois decidiram ir além da área de informática, na qual se formaram, e investir nas poesias. Enquanto Mauro ficou responsável pelas composições, Ricardo deu voz às canções. Segundo Mario, o desejo de apostar em algo novo foi além da simples vontade e deu resultados.

Foto: divulgação

"Além de ser uma realização pessoal, como de quem faz qualquer obra, nós somos da área de computação e ousamos em um campo que não é o nosso. Nós acreditamos que com isso nós possamos motivar outras pessoas que tenham música e poesias guardadas", explicou Mario em entrevista ao Verso.

Mesmo sem a necessidade de seguir carreira no meio musical, ele também contou sobre a possibilidade de um novo trabalho juntos. "Do ponto de vista de qualidade de vida, acredito que prentendemos criar algo novo e talvez até nesse ano a gente ainda pode produzir mais um disco". Segundo ele, a noite desta terça deve reunir amigos, familiares e admiradores do trabalho produzido pelos dois.