Diretores da Globo se reúnem para definir futuro das novelas e outros programas por coronavírus

A Globo realizará uma reunião com seus executivos nesta segunda-feira (16) para definir como ficará a grade da emissora diante das ações de prevenção contra o coronavírus. As novelas podem ter novas alterações, após a suspensão das gravações de "Amor de Mãe".

"Os executivos passaram o fim de semana acompanhando a situação e avaliando vários cenários. Haverá uma reunião hoje reunindo a programação do canal Globo, o jornalismo e os estúdios para novas decisões relacionadas à grade", afirmou a emissora em nota.

No domingo (15), a Globo já havia confirmado a suspensão das gravações de "Amor de Mãe", mas a emissora não deu detalhes. "Seguimos acompanhando todos os desdobramentos e impactos do avanço da covid-19 com responsabilidade, e adotando as medidas de prevenção necessárias", afirmou.

O site Notícias da TV publicou nesta segunda que "Amor de Mãe" terá uma espécie de final de temporada e ficará suspensa da grade, deixando a emissora sem sua principal faixa de novelas. Segundo a emissora, no entanto, isso ainda não está definido.

Algumas mudanças já foram feitas na grade da Globo, como a suspensão do programa Mais Você, apresentador por Ana Maria Braga, e com mais horas de transmissão dos jornais Bom Dia SP, Bom Dia Brasil e Jornal Hoje. Algumas plateias também foram suspensas, como o Domingão do Faustão.

O único programa com suspensão confirmada até o momento é o Mais Você. Especula-se que a interrupção do matinal tem a ver com o quadro de saúde de Ana Maria Braga, que atualmente trata um câncer no pulmão, numa busca para proteger a apresentadora da exposição ao vírus.