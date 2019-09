Diretora de 'Mulher Maravilha', Patty Jenkins, fecha contrato de R$ 40 milhões com Netflix

Patty Jenkins, 48, que dirigiu o sucesso "Mulher Maravilha" (2017) e o aclamado "Monster: Desejo Assassino" (2003) acaba de assinar um contrato para produzir conteúdo exclusivo para a Netflix.

"Estamos animados por trazer Patty Jenkins à Netflix. Seu pioneirismo em cruzar fronteiras e contar histórias com confiança já deixou uma marca inesquecível. Queremos adotar muitas de suas ideias e ajudá-la a transformá-las em realidade", afirmou Channing Dungey, vice-presidente, que cuida dos conteúdos originais da Netflix.

Eles fizeram o anúncio por uma nota à imprensa. Segundo o site Hollywood Reporter, o acordo de três anos com Jenkins gira em torno de US$ 10 milhões (R$ 40 milhões).

Um dos últimos trabalhos de Jenkins foi a série "I Am the Night", de autoria do marido dela, Sam Sheridan. Ela ainda dirigiu os últimos episódios da série "The Killing", da AMC, disponível na Netflix brasileira.

Ao mesmo tempo, a diretora toca a sequência da heroína interpretada por Gal Gadot, que deve ser lançada em junho do ano que vem. "Estou muito empolgada por embarcar nessa grande jornada nesse novo mundo da televisão com uma empresa e um grupo de pessoas que admiro tanto", afirmou Jenkins.