Diretor divulga primeiro vídeo de Robert Pattinson como o novo Batman

Uma prévia da caracterização do ator Robert Pattinson como Batman foi divulgada na noite desta quinta-feira (13) pelo diretor do novo longa do herói, Matt Reeves.

As imagens foram feitas para um teste de câmera, onde o ator britânico veste o uniforme do Homem-Morcego, tudo gravado sob um filtro vermelho.

O próximo filme do Batman tem previsão de lançamento para 2021. Além de Pattinson (conhecido pela saga "Crepúsculo" e pelo recente "O Farol"), o elenco também conta com Zoe Kravitz ("Big Little Lies") como Mulher-Gato; Paul Dano ("Pequena Miss Sunshine") como Charada; Colin Farell ("Animais Fantásticos e Onde Habitam") como Pinguim; Jeffrey Wright ("Westworld") como Comissário Gordon; e Andy Serkis ("O Planeta dos Macacos") como o mordomo Alfred.