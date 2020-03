Dire Straits Legacy pede 100 toalhas pretas para show em Fortaleza

Membros da banda Dire Straits Legacy realizam show na capital cearense no dia 3 de abril. De acordo com a produção do evento, o grupo solicitou 100 toalhas pretas para o camarim da banda. Será o primeiro de três shows internacionais que a VCI SA realiza em comemoração à abertura do Residence Club at The Hard Rock Hotel Fortaleza, que acontece em dezembro.

Ao mesmo tempo, os cantores já iniciaram a prepração do setlist do show em Fortaleza: "Solid Rock", "Expresso love", "Walk of life", "Setting Me Up", "Romeo & Juliet", "Tunnel of Love", "Private Investigations", "Sultans of Swing", "Why Worry", "Trevor" (owner-video), "Calling Elvis", "Your Latest Trick", "Once Upon a Time in The West", "Telegraph Road", além de "Brothers in Arms", "Money for Nothing" e "So Far Away".



A apresentação contará com integrantes que compuseram a banda e acontecerá no estacionamento do RioMar Shopping Papicu. No terceiro lote de ingressos da pista, a entrada custa R$140. Já o camarote, no quarto lote, o valor é de R$450.

Serviço

Dire Straits

Data: 3 de abril

Local: RioMar Papicu (Des. Lauro Nogueira, 1500 - Piso E1 - Papicu)