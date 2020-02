Dire Straits fará show em Fortaleza no mês de abril; veja valores dos ingressos

A banda de rock britânica Dire Straits estará em Fortaleza no dia 3 de abril. O grupo fará parte da abertura do Residence Club at The Hard Rock Hotel Fortaleza, na Praia da Lagoinha. Pelo menos três shows internacionais no Ceará serão realizados pela empresa. O show contará com integrantes que compuseram a banda e acontecerá no estacionamento do RioMar Shopping Papicu.

Os ingressos custam, no primeiro lote, de R$ 100 a R$ 300 e começam a ser vendidos nesta segunda-feira (3).

O grupo Dire Straits é uma banda de rock britânica formada em 1977. Entre os sucessos, os clássicos Sultans of Swing, Money for Nothing & Walk of Life e Brothers in Arms.



Assista:



“Vamos promover outras atrações internacionais ao longo do ano como pré-lançamento do empreendimento na praia de Lagoinha, um sucesso de vendas. A expectativa é que a entrega das obras para a Hard Rock International ocorra em dezembro desse ano com o soft open do hotel”, pontua o presidente da Venture Capital Investimentos (VCI), Samuel Sicchierolli.

Os ingressos podem ser adquiridos no site www.bilheteriadigital.com.br, no Hard Rock Cafe, no RioMar Papicu, ou na loja Planet CDs, no Centro.

Confira os valores dos ingressos:

Camarote Sultans of Swing

1º lote - R$ 300

2º lote - R$ 350

3º lote - R$ 400

4º lote - R$ 450

OBS.: O camarote Sultans of Swing oferece serviço de Open Bar (cerveja, refrigerante, whisky, vodka e outras bebidas) e Open Food.

Pista Premium So Far Away

1º lote meia - R$ 180

1º lote social + 2kg de alimentos - R$ 200

2º lote meia - R$ 200

2º lote social + 2kg de alimentos - R$ 220

3º lote meia - R$ 240

3º lote social + 2kg de alimentos - R$ 260

Pista Money for Nothing

1º lote promocional - R$ 100

1º lote social + 2kg de alimentos - R$ 120

2º lote promocional - R$ 120

2º lote social + 2kg de alimentos - R$ 140

3º lote promocional - R$ 140

3º lote social + 2kg de alimentos - R$ 160