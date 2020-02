Dire Straits fará show em Fortaleza no mês de abril

A banda de rock britânica Dire Straits estará em Fortaleza no dia 3 de abril. O grupo fará parte da abertura do Residence Club at The Hard Rock Hotel Fortaleza, na Praia da Lagoinha. Pelo menos três shows internacionais no Ceará serão realizados pela empresa. O show contará com integrantes que compuseram a banda e acontecerá no estacionamento do RioMar Shopping Papicu.

O grupo Dire Straits é uma banda de rock britânica formada em 1977. Entre os sucessos, os clássicos Sultans of Swing, Money for Nothing & Walk of Life e Brothers in Arms.



Assista:



“Vamos promover outras atrações internacionais ao longo do ano como pré-lançamento do empreendimento na praia de Lagoinha, um sucesso de vendas. A expectativa é que a entrega das obras para a Hard Rock International ocorra em dezembro desse ano com o soft open do hotel”, pontua o presidente da Venture Capital Investimentos (VCI), Samuel Sicchierolli.

Os ingressos podem ser adquiridos a partir desta segunda no site www.bilheteriadigital.com.br ou no Hard Rock Cafe, no RioMar Papicu.